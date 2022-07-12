Врач Елена Аверьянова предупредила о мощном аллергическом воздействии борщевика

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Псковичи в социальных сетях сообщают о неприятном, удушающем запахе в местах, где растет борщевик. По мнению жителей региона, когда сталкиваешься с запахом, он сперва напоминает болото или гниль. А чем дольше его ощущаешь, тем сильнее он становится похожим на керосин.

Главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук и доцент ПсковГУ Елена Аверьянова объяснила, может ли запах от борщевика негативно сказаться на состоянии здоровья прогуливающихся или проживающих около сорняка людей.

«Не говоря о сельхозвреде, борщевик может оказывать негативное воздействие на состояние здоровья», – предупреждает Елена Аверьянова.

По ее словам, сила фотохимических ожогов от растения, которая «активизируется» под воздействием солнечных лучей, оставляет огромные шрамы на теле. Удалить которые полностью не всегда удается пластическим хирургам.

Вторая опасность, которую подтверждают не все аллергологи, это мощное аллергическое воздействие. Борщевик является цветущим растением. Его бутоны, стебли и листья выделяют ферменты и другие биологические активные вещества с мощным аллергическим воздействием. Кроме крапивницы или аллергического ринита, человеку может потребоваться и срочная медицинская помощь. Так как во вторую встречу с аллергеном не исключены системные реакции организма вплоть до отека Квинке и анафилактического шока.

Огромное скопление борщевика и зловонный запах псковичи заметили на выезде из Пскова в сторону деревни Уграда. Врач подтвердила, что место одно из самых опасных в городе.

«Борщевик активно распространяется в городе. Он фактически заполонил все свободное пространство. Наша клиника находится на улице Балтийской, и когда я выезжаю из Уграды, мне страшно смотреть по сторонам. Да и в центре города растение уже есть. Я считаю, что должна быть государственная программа не только борьбы, но и хозяйственного использования борщевика. Чтобы освободить от сорняка земли и не подвергать граждан опасности», – отметила Елена Аверьянова.