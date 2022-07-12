Фолк-рок-группа «Тролль гнет ель» планирует выступить в Самолве на фестивале военной реконструкции

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Российская фолк-рок-группа из Санкт-Петербурга планирует стать хедлайнером фестиваля реконструкции в Самолве, который откроется 20 августа. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ, передает корреспондент КП-Псков.

Основа творчества «Тролль гнёт ель» - скандинавские фольклорные и прибалтийско-финские мелодии, стилизованные под хард-роковые риффы.

Первый фестиваль реконструкции в Самолве по словам Ольги Тимофеевой, будет насыщен развлекательной, концертной программой и интерактивами.