Псковичам предлагают зарплату в 130 000 рублей за контракт в Росгвардии

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Для выполнения служебно-боевых задач в Псковской области начался отбор кандидатов в войсковую часть Росгвардии №3526, располагающуюся в Ленинградской области, поселке Лебяжье. Гражданам предлагают подписать краткосрочные контракты от 6 до 12 месяцев. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Управлении Росгвардии по Псковской области.

Ведомство выдвинуло основные критерии для тех кто заинтересовался: кандидату должно быть более 19 лет, окончены 11 классов (либо 9 классов для узкого количества должностей) и наличие военного билета, подтверждающего прохождения срочной службы. Наличие военных специальностей станет преимуществом при отборе на работу.

Денежное довольствие на период выполнения служебно-боевых задач – от 130 000 в месяц. Также будут проводиться медицинские услуги и каждому кандидату для прохождения службы будет предложен необходимый набор личных вещей.

В связи с тяжелыми обязанностями, которые в настоящее время упали на плечи военнослужащих, соискателям будут представлены социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Желающим заключить контракт в Росгвардии, необходимо обратиться по адресу: город Псков, улица Николая Васильева, дом 77. Или по номеру: 8 (8112) 73-43-13.

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