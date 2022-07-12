Фонтан с подсветкой заработал в Ботаническом саду Пскова

Фонтан в Летнем саду Пскова
Система подсветки фонтана в Ботаническом саду Пскова начала работать. Фото опубликовал пскович Денис Матвеев в соцсети VK.
Каждый ярус фонтана осветился в розово-голубой цвет. Обновленная светодинамическая подсветка меняет цвет по заданному циклу. В один момент разные части фонтана могут освещаться по-разному, что создает фонтану музыкальности.
Фонтан в Летнем саду Пскова
Ранее глава администрации города заявлял, что фонтан вернет исторический вид и снова появится цветовая подсветка.
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