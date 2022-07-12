Новый сервис аренды самокатов в Пскове заставит пользователей платить за скорость

Фото: ПАИ

В Пскове заработал новый сервис проката электросамокатов шеринговой компании BusyFly. Особенностью пользования этих самокатов является отсутствие необходимости платить залог. Однако, пишет ПАИ, пользователям придется заплатить за выбор скорости передвижения.

Необычной особенностью сервиса проката электросамокатов оказалась оплата за максимальную скорость поездки: 15, 20 или 25 км/час. Доступно шесть тарифов.

Кроме того, платить залог для поездки на самокате уже не потребуется. Нужно будет оплатить только поездку. В другой шеринговой компании Пскова Urent загол не понадобится только для тех, у кого есть подписка.

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