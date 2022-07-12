Врач Повторейко заявила о высоком риске ослепнуть у заразившихся оспой обезьян

Анастасия Повторейко

Медицинский персонал инфекционной больницы Псковской области прошел обучения по терапии зараженных оспы обезьян. Кроме того, сотрудники областной инфекционной больницы уже прошли необходимое обучение, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» на портале объясняем.РФ.

«Мы уже прошли обучение, в том числе и в практическом смысле. Мы смогли обменяться знаниями, опытом в отношении ведения таких особо опасных инфекций. В данной ситуации мы находимся в полной боевой готовности», — отметила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Она добавила, что для нашего региона подготовлено полное лекарственное обеспечение. Главврач также отметила, что осложненными последствиями оспы обезьян может стать слепота.

В России уже выявили первого пациента, зараженного оспой обезьян, сообщается, мужчина вернулся в страну из Португалии.