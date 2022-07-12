Дагестан попал в ТОП-7 самых популярных туристических направлений у псковичей

Фото из архива КП | Дагестан

Директор турфирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина рассказала, какие направления для путешествий стали популярными у жителей Псковской области в 2022 году, пишет «Псковская правда».

«Рекорды по популярности бьют Казань и Дагестан», – рассказывает Татьяна Калинина.

Кроме этих направлений, псковичи активно выбирают туры на Байкал (прямым рейсом до него теперь можно долететь из Санкт-Петербурга).

Пятерку лидеров замыкают российские города, куда можно попасть из Пскова без пересадок: Калининград и Минеральные Воды. Далее следует нестареющая классика для любителей провести активный отдых на море – Сочи.

В Белоруссию псковичи часто едут отдохнуть в санатории. Однако большого потока в страны Прибалтики эксперты не предрекают.

Кроме того, Калинина назвала Алтай еще одним отличным направлением для путешествия. Однако, спрос на него еще только развивается.