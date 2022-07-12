Борис Елкин объявил о начале масштабных дорожных работ в микрорайоне «Лепеши»

начало дорожных работ в микрорайоне «Лепеши»

Подписан контракт на ремонт сразу нескольких улиц микрорайона «Лепеши». Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Подрядчик заявил, что будет обновленно более 1,3 км дорог. Ремонт улиц распространяется на улицу Лепешинского, Шелгунова и улицы Солнечной.

микрорайон «Лепеши»

На замену пойдут покрытия проезжей части, тротуаров, бортового каменя и обочин. Планируется благоустроить зелену зону. А чтобы обезопасить пешеходов, будет предусмотрены «лежачие полицейские».

«Продолжаем развивать микрорайон «Лепеши». В первую очередь уделяем внимание улично-дорожной сети», – поделился Борис Елкин.

Также сити-менеджер отмечает, что в прошлом году уже проходили ремонтные и косметические работы в микрорайоне. Тогда отремонтировали улицу 1-ю Поселочную.

В настоящие время планируется провести в порядок 5 километров тротуаров вдоль улицы Советской Армии. К тому же, по просьбе жителей района, будет перестроен пешеходный переход за железнодорожным переездом и тротуар до Крутой набережной.

В заключении, глава администрации города добавил, что в этом году будут проведены капитальные работы в Псковской общеобразовательной школе-интернате.

Ранее Борис Елкин анонсировал открытие движения по улице Леона Поземского и Труда в Пскове.

Кроме того псковичи засняли обновленный фонтан в Ботаническом саду.