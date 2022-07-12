Депутата партии «Яблоко» Любовь Жильцову оштрафовали за дискредитацию армии России

Печорский районный суд Псковской области рассмотрел дело депутата-яблочницы Любови Жильцовой из палкинского районного собрания и назначил штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Сообщается, что суд привлек депутата к административной ответственности за совершение правонарушения по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ: «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Любови Жильцовой назначен штраф в 30 тысяч рублей.

В настоящее время постановление в законную силу не вступило.