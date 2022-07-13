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Политика13 июля 2022 6:49

В Пскове простились еще с тремя военными, погибшими на Украине

Источник:kp.ru
Ещё три бойца погибли во время спецоперации на Украине.

Ещё три бойца погибли во время спецоперации на Украине.

Похороны военнослужащих, погибших во время специальной операции на Украине состоялись в Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В последний путь проводили: сержанта Андрея Ермилова, ефрейтора Павла Казакова, рядового Михаила Казакевича.

Искренние слова соболезнования родным и близким погибших высказал глава регина.

«Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – написал Михаил Ведерников