В Пскове простились еще с тремя военными, погибшими на Украине

Ещё три бойца погибли во время спецоперации на Украине.
Похороны военнослужащих, погибших во время специальной операции на Украине состоялись в Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В последний путь проводили: сержанта Андрея Ермилова, ефрейтора Павла Казакова, рядового Михаила Казакевича.
Искренние слова соболезнования родным и близким погибших высказал глава регина.
«Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – написал Михаил Ведерников