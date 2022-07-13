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Общество13 июля 2022 7:25

В Пскове ищут школьницу-косплеершу, предложившую интимные услуги на аниме-ярмарке

Источник:kp.ru
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В Пскове, на прошедшей аниме-ярмарки, одного из участников события засняли с листком предложениями интим-услуг на фоне фирменного баннера спортивно-развлекательного парка, пишет ПАИ.

По словам корреспондента, пролистывая фотографии с аниме-ярмарки, была замечена школьница-косплеерша с листком. На нем сделана надпись о предложении бесплатных интим-услуг.

«Грустно, что так получилось, проводишь и организовываешь такие мероприятия для детей, а они своими шутками могут все испортить», – отметил организатор.

Отмечается, что большинство посетителей подобных ярмарок – подростки, которые любят свою субкультуру и пытаются развивать ее. Сотрудники ярмарки уже пытаются связаться с родителями школьницы, чтобы провести необходимые профилактические работы.