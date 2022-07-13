Псковский отряд Росгвардии вернулся домой без потерь

В Псковской области встретили вернувшихся с Украины росгвардейцев

Псковские росгвардейцы вернулись после выполнения боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Жители Стругокрасненского района и города Пскова с флагами и слезами на глазах встречали колоны с бойцами Росгвардии.

По приезд участников спецоперации поздравили представители органов власти и руководители регионального Управления Росгвардии.

«Действия личного состава получили высокую оценку руководства Росгвардии. Для нас вы настоящие герои», – отметил врио начальника Управления Росгвардии по Псковской области Руслан Велиев.

Как сообщается в ведомстве, росгвардейцы в ходе спецоперации на Украине работали на гражданских объектах. Основной их задачей было разминирование населенных пунктов и поиск хранилищ с оружием и боеприпасами.

Псковские росгвардейцы сопровождали гуманитарные грузы для людей, пострадавших от украинских боевиков. В ходе спецоперации сотрудники псковского отделения Росгвардии задержали большое количество украинских националистов.