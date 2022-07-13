Дом с обрушившимися лоджиями в Плюсском районе снесут

Дом с обрушившимися балконами в Плюсском районе признали аварийным

После проведения экспертизы дома №53 на улице Ленина в поселке Плюсса, дом признали аварийным. Для дальнейшего использования данного жилья, необходимо провести ряд капитальных работ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила пресс-служба Администрации Плюсского района.

Сотрудники администрации вынуждены были принять оперативные меры с аварийным домом. Подлежащие сносу квартиры будут выкуплены у собственников.

Сообщается, что люди остаются жить на местах временного проживания. В основном, попавшие в беду люди проживают у родственников и на съемных квартирах. Администрация предлагает и свою помощь в поиске жилья.

Также решается вопрос с квартирами, которые были приобретены по социальному найму. Планируется выдать жильцам аварийного дома новые квартиры взамен старых. Но фонд социального найма в Плюсском районе слишком ограничен.

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