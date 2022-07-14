В Псковской области осудят педофила, который несколько лет насиловал 10-летнюю девочку

В Великих Луках осудят 36-летнего местного жителя, который несколько лет насиловал 10-летнюю девочку. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе СК России по Псковской области.

По данным следствия, мужчина нарушал половую неприкосновенность девочки, не достигшей 14 лет. Он систематически использовал ее беспомощное состояние на протяжении четырех лет.

Педофила изолировали от общества с момента его задержания.

Достаточная доказательственная база позволила завести на злоумышленника уголовное дело. В настоящее время доказательства преступления отправлены следователями в суд для рассмотрения по существу.