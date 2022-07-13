КП-Псков составила карту дынных и арбузных точек

Арбузы

Определены главные арбузные и дынные точки Пскова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

В общем и целом места для торговли остались привычными для любителей арбузов и дынь в Пскове. Они будут находиться улице Коммунальной напротив дома № 71, улице Алтаева напротив дома № 11, улице Народной напротив дома № 29, улице Народной, 45, Рижском проспекте, 45, улице Стахановской у дома № 1.

Также некоторые предприниматели получили права на торговлю всеми сезонными фруктами и овощами. Счастливчиками стали торговые точки, расположенные на Рижском проспекте, 40а и 44, на улице Стахановской, 12, на улице Труда, 56, 39 и улице Текстильной, 2.

Следовательно, в Пскове появится 12 торговых точек, которые будут радовать псковичей бахчевыми культурами. А чтобы любители арбуза смогли быстрее отыскать ближайший ларек, мы нанесли все на карту. В данном перечне не учитываются традиционные частные торговые места, которые будут располагаться рядом с торговыми центрами и рынками.