Вторую часть фильма «Холоп» снимут в псковской кинодеревне

Продолжение фильма «Холоп» снова снимут в Псковской области.

К концу лета в Псковской области начнутся съемки продолжения фильма «Холоп». Уже с конца июля в регион начнет прибывать съемочная группа.

Первая часть фильма Холоп стала самой кассовой комедией в истории Российского кинематографа, собрав за первые недели проката более 3 млрд рублей. Ее съемки также проходили на территории Новоржевского района, в специальной кинодеревне.

Отметим, что сюжет второй части фильма построен вокруг представителя золотой молодежи Гриши, который в ходе аварии попадает в 1860 год.

Главные роли сыграют Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и другие звезды Российского кино. Ранее сообщалось, что мельницу из новоржевской кинодеревни затопил весенний паводок. Тогда до легендарного места съемок приходилось добираться на лодке. (Подробнее)