С 13 июля в Псковской области отменен особый противопожарный режим

.
На территории Псковской области снят особый противопожарный режим в 19 муниципалитетах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.
В связи с отменой особого противопожарного режима, снимается запрет и на выход в лес. Однако пять муниципалитетов по-прежнему остаются в зоне повышенной опасности: Куньинский район, Порховский район, Струго-Красненский район, Псковский район, Плюсский район.
Напомним, в регионе был введен 5 класс пожарной опасности. По данным специалистов, с начала пожароопасного периода в лесах Псковской области произошло 33 возгорания.
Выезд в лес за ягодами и грибами запретили в Псковской области. Что стало причиной, читайте в нашем материале (Подробности)
Псковский дайвер остановил лесной пожар неподалеку от детского лагеря (Подробности)
Более 1000 людей ежегодно получают бесплатный лес от государства в Псковской области. К чему нужно быть готовым при подаче заявки на лес (Подробности)