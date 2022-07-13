С 13 июля в Псковской области отменен особый противопожарный режим

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На территории Псковской области снят особый противопожарный режим в 19 муниципалитетах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

В связи с отменой особого противопожарного режима, снимается запрет и на выход в лес. Однако пять муниципалитетов по-прежнему остаются в зоне повышенной опасности: Куньинский район, Порховский район, Струго-Красненский район, Псковский район, Плюсский район.

Напомним, в регионе был введен 5 класс пожарной опасности. По данным специалистов, с начала пожароопасного периода в лесах Псковской области произошло 33 возгорания.

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