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Общество14 июля 2022 6:39

Дожди и грозы ожидают жителей Псковской области 14 июля

Источник:kp.ru
Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Кратковременные дожди и грозы пройдут ночью в большинстве районов Псковской области 14 июля, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ветер прогнозируют южных и юго-западных направлений. Скорость может достигать 5-10 метров в секунду. При грозе ожидаются ветреные порывы.

Ночью термометры жителей области будут показывать +9...+14 градусов Цельсия, а днем температура воздуха прогреется до +19...+24 градусов.

Для людей, зависящих от атмосферного давления, рекомендуем быть аккуратными, так как атмосферное давление на 14 июля будет низким.