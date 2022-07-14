Аистенка Клокушу спасли псковские волонтеры

Фото: «Дом Белого Аиста»

С 23 июня в волонтёрский центр «Дом белого аиста» в Гдовском районе принимает аистенка из деревни Бороусы. Нашла и передала в центр птенца Марина Шафикова. Она неделю вынашивала и заботилась о птенце. Об этом случае в группе центра рассказала орнитолог, руководитель центра Марина Сиденко.

Птенец вывалился из гнезда 13 июня. С 14-15 в районе полили сильные дожди, непрекращающиеся двое суток. В те дни во многих гнездах аистята погибали. Должен был и Клокуша – так Марина назвала аистёнка. Но совершенно случайно Клокуша оказался на земле рядом с неравнодушными людьми. Только это и спасло ему жизнь.

При падении с большого расстояния, птенец травмировал правое крыло. Летать птенец скорее всего больше не будет, но он пока об этом не знает.

«Сейчас у него пора беззаботного детства: в сытости, без опасностей и проблем, – отметила Марина Сиденко.

Ранее уже сообщалось про уникальный дом в Гдовском районе, где спасают аистов от гибели. Тогда его посетила съемочная група НТВ (Подробнее)