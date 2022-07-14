Псковичей на День города предупреждают о магнитной буре

Скриншот диаграммы с сайта лаборатории солнечной астрономии ики и исзф

С 22 июля в Пскове ожидается возмущение магнитного поля. Данные поступили с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По словам астрономов пик магнитной активности прогнозируется 23 июля. 22 и 24 июля ожидается ослабление магнитного фона.

Предупреждаем, магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Увеличивается риск образования тромбов, снижается газообмен организма. Тем самым увеличивая риск возникновения инсультов, инфарктов, гипертонических кризов.

Чувствительным к магнитным бурям людям, советуется пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок.