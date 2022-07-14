Из-за отказа дискредитировать президента РФ и спецоперацию, латвийские пограничники лишили визы дальнобойщика из России

Латвийские пограничники лишили визы российского дальнобойщика

Латвийские пограничники лишили шенгенского разрешения на въезд российского дальнобойщика. Он перевозил почтовые грузы из Москвы в Калининград. Ему предложили подписать документ дискредитирующий действия президента РФ и спецоперацию. Об этом сообщает газета Mash.

«Загрузился с Москвы на Калининград, поехал на этот переход, Убылинка – Гребнево. Отпечаток сняли, все уже. И печать въездную поставили. И я уже думал, все, пол дела сделано. Сейчас осталось у таможенников оформится, и я поехал. Ну и тут человек, не знакомый мне, перехватывает мои документы», – вспоминает водитель грузовика Алексей.

По словам Алексея его попросили пройти в кабинет. Там ему предложили подписать анкету на русском языке, где прописывалось о недовольстве в сторону российской и белорусской власти, а также негативному отношению к событиям, которые развернулись на территории Украины.

«Я им ответил, что не согласен и подписывать ничего не буду. Меня отпустили, в машине я ждал паспорт минут сорок», – отметил Алексей.

После ожиданию дальнобойщику вернули паспорт с аннулированной шенгенской визой.

Отмечается, что случай далеко не первый. Кандидатов на лишение визы выбирают случайным образом. По средством, кто меньше понравился.

К примеру, на границе России и Эстонии водитель большегруза лишился визы из-за георгиевской ленточки.

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