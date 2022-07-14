Музыку для фонтана в Ботаническом саду Пскова можно будет включить по bluetooth

фонтана в Ботаническом саду Пскова

Псковичи и гости Пскова смогут выбрать музыку для фонтана в Ботаническом саду Пскова. Об этом сообщил руководитель муниципального казенного учреждения «Специализированная служба» Сергей Фёдоров, пишет ПАИ.

Специальное музыкальное оборудование для фонтана уже есть у города. Осталось дело за малым – ввести в эксплуатацию.

«Его установкой будут заниматься сотрудники нашего МКУ, сейчас мы ждём решения главы администрации города Бориса Елкина на этот счёт. Думаю, репертуар будет согласовываться с комитетом по культуре. Он может быть любым: что псковичи закажут, то и будет играть. Мелодии запускаются через bluetooth», – отметил Сергей Фёдоров.