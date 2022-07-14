«Это разрыв сердца»: прошедшие через «Поезд Победы» псковичи не могут скрыть эмоций

Фото: УТ МВД России по СЗФО

Уникальный музей на колёсах снова прибыл в Псков. За то короткое время, что «Поезд Победы» гастролирует по стране, его смогли посетить более полумиллиона человек. Огромный интерес к нему проявляют и псковичи.

В каждом из вагонов воссозданы разные этапы и события военного времени. Посетители слушают рассказ аудиогида, которая в свою очередь повествует от лица машинистки военного времени Лидии Чухрай. Рассказ дополняется звуковыми эффектами и мультимедийными сопровождениями, в некоторых вагонах атмосфера создается с помощью запахов.

В Пскове ветеран Великой Отечественной войны Федор Степанович Золотарев одним из первых посетил передвижную выставку «Поезд Победы».

Фото: Лена Зиновьева

«Ветеран осмотрел все экспозиции выставки и остался впечатлен проделанной работой по созданию выставки и от той атмосферы, которая воссоздана в каждом уголке Поезда», – поделился депутат Псковской гордумы, который организовал ветерану посещение инсталляции.

Своей фотографией в соцсетях поделилась псковичка Наталья Кузьмина. Она с подругами получила незабываемые эмоции от посещения вагона.

Фото: Наталья Кузьмина

Среди посетителей оказалась и беженка из трагически известного Мариуполя.

«Очень интересно, страшно. Все воспоминания всё равно переносятся на реальные события. Труд очень огромный, очень благодарны за то, что память осталась, что это всё не забывается», – поделилась эмоциями Анжела Серобаба.

В последний вагон украинка так и не смогла зайти. Слишком свежие раны. Ведь последний вагон посвящен преступлениям украинских националистов в ДНР и ЛНР.

«Сегодня там была, – рассказывает псковичка Инесса Дулик. Плохо стало ещё в поезде. В последнем вагоне. Не сдержать слёз. Дома стало совсем плохо. Это разрыв сердца».

Победитель акции «Губернаторский дневник» которую организует «Комсомольская правда в Пскове», тоже не смог оставить без внимания уникальное в Пскове событие.

Фото: Глеб Степанов

«Отдельно хочу отметить манекены людей, которые были в каждом вагоне поезда. В некоторых из них можно узнать великих людей того времени - Константина Рокоссовского, Рихарда Зорге и других. Бывает казалось, что на месте манекена сидит реальный человек!», – рассказал Глеб Степанов.

Естественно, на все время пока «Поезд Победы» останавливается в Псковской области, по всей территории музея работают группы волонтеров.Помощь в работе музея оказывали более 40 волонтеров из Дно,Порхова и Пскова.

Фото: Елена Карпова

«Для многих дновских ребят это был первый волонтёрский опыт. Выражаю огромную благодарность всем волонтёрам за слаженную работу! Вы все большие молодцы!!! Так держать!!! Благодарим организаторов музея за предоставленную возможность прикоснуться к истории нашей страны», – отметила Елена Карпова.

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