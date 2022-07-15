Дети пострадали в тройном ДТП с фурой под Псковом

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В Локнянском районе Псковской области произошло тройное столкновение машин с участием большегруза. В аварии пострадали дети, сообщает Telegram-канал «Псковской области».

ДТП произошло вблизи деревни Рожново. Водитель Renault не справился с управлением, его автомобиль развернуло и он столкнулся с идущей позади машиной Volkswagen.

На месте аварии работали медики скорой помощи. Их помощь потребовалась нескольким пострадавшим, в том числе детям.

Обстоятельства ДТП выясняются, количество пострадавших уточняется.