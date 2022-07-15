Ливни и грозы прогнозируют 15 июля в Псковской области

Ливни и грозы в Псковской области

Грозы и ливни прогнозируется на территории Псковской области 15 июля во второй половине дня.

На территории региона, ветер будет западных направлений, умеренный, при грозах планируется порывы. Температура воздуха днем достигнет +16...+21 градусов Цельсия.

В Пскове жителей региона ожидают кратковременные дожди и грозы. Термометры покажут +18...+20 градусов Цельсия. Также и жителей Великих Лук ожидают дожди с грозами.

Жителям региона рекомендуется отложить поездки на машине не другие даты. Для автовладельцев предлагается перепарковать автомобили из низинных мест, а также убрать их из под деревьев и мест частого потопления.

Напомним, при возникновении любой чрезвычайной ситуации надо звонить в службу спасения по телефону «112» или «101».