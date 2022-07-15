Первые автомобили поехали по отремонтированной улице Леона Поземского в Пскове

Фото: Убитые дороги Пскова

В Пскове готовятся к долгожданному открытию движения транспорта по улице Леона Поземского, сообщили в Telegram-канале «Убитые дороги Пскова». Дорога стала «пешеходной» на целый год.

«В настоящее время один блок уже сдвинут и по улице проезжают автомобили», — заметили авторы канала.

Ремонт улицы Леона Поземского начался еще в середине 2021 года. Во время дорожных работ были найдены артефакты, благодаря которым на участок дороги вышли на раскопки псковские археологи.

Ранее, глава администрации горда Борис Елкин анонсировал открытие движения для автотранспорта по улице Леона Поземского.