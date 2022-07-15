В пещерах Печерского монастыря обнаружили ранее неизвестное захоронение

Фото из Телеграм-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова

Неизвестное ранее захоронение было обнаружено в ходе комплексно-научных исследований пещер Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» в своём Телеграм-канале.

Чтобы обнаружить захоронение, работники воспользовались лазером 3D-сканирования. Оказалось, нишу скрывала стена, на которой многие годы располагалась икона с изображением святых преподобных Марка, Ионы, Вассы, преподобномученика Корнилия, Вассиана, Лазаря, Дорофея, Симеона, Священномученика Александра.

Следующим этапом для специалистов будет описание погребения, а также его датировкой.

Фото из Телеграм-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова

На территории Ближних и Дальних пещер покоятся по меньшей мере 11 тысяч человек — братия монастыря, священники, воины, родственники Мусоргского, Кутузова, Суворова, патриарха Алексия Первого.

Все проделанные работы в монастыре проходят непосредственно по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Археологов шокировали находки в пещерах Псково-Печерского монастыря. А также планировалось строительство подземного храма.