Виктория Дайнеко, группа «Корни» и другие популярные артисты выступят в Пскове

Фото: проект «Хороша родная»

По России пройдет серия концертов, посвященных поддержке внутреннего туризма. Псков также не остался без внимания. Псковичей приедут радовать Виктория Дайнеко, Филатов, группа «Корни», Александр Иванов и группа «Рондо». Об этом сообщается на сайте проекта «Хороша родная».

В рамках проекта «Хороша родная» концерты пройдут в 12 городах по всей России. Каждое из мероприятий посетят разные музыканты.

«Россия богата не только ресурсами, талантами, но и уникальными рекреационными и туристическими местами» — рассказали организаторы проекта.

По словам организаторов, каждый уголок нашей Родины не останется без внимания, ведь для кого-то это родные места.

Проект осуществляется при помощи Президентского фонда культурных инициатив. Все мероприятия будут абсолютно бесплатными, так что посетить их смогут все желающие.