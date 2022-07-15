В учебном году 2021/2022 в акции «Губернаторский дневник» охотнее всего приняли участие девочки

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Вот и подошла к концу уже ставшая традиционной акция «Губернаторский дневник». Совсем скоро мы узнаем имена победителей, их в этом году ровно 12. А сейчас предлагаем посмотреть борьбу среди мальчиков и девочек. Кого оказалось больше в девятом сезоне проекта.

Исторически, с самой первой акции «Губернаторский дневник», только три мальчика становились победителями. Девочек же, приглашённых на встречу с губернатором, было 12.

В следующих годах ситуация начала стремительно меняться. Парни и девчонки почти сумели сравняться по количеству частников. Но все равно активные отличницы оставались в преимуществе.

В этом году тенденция продолжилась, из 307 участников, девочек оказалось подавляющие большинство – 217. Мальчиков оказалось меньше в целых два раза – 90.

К примеру, среди самых младших отличников оказалось 86 девочек и всего 59 мальчиков. С 5 по 7 класс прислали заявки 76 девочек и 42 мальчика, а среди старшеклассников девочек оказалось 55 и только 19 мальчиков.

Каждый год школьники всех возрастов со всей Псковской области трудятся, чтобы заработать как можно больше отличных оценок, вписывая в бланк свои «пятерки» и присылая для участия в ежегодной акции «Губернаторский дневник».