Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 12:22

Около 200 жителей Овсище в Пскове пришли отпраздновать «Макушку лета»

Источник:kp.ru
.

.

Жители микрорайона Овсище отпраздновали «Макушку лета». Организовал праздник совет микрорайона, сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«По моему мнению, залог успеха района заключается в людях – активных и неравнодушных. Даже сквер, в котором проходит праздник, является народным: его отстаивали и добивались общими усилиями всего микрорайона», – отметил депутат округа Григорий Стороненков.

На праздновании отметили и активных жителей микрорайона. Благодарственные письма от и. п. главы Пскова Сергея Гаврилова получили 17 жителей Овсище и ДЭУ.