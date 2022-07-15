Около 200 жителей Овсище в Пскове пришли отпраздновать «Макушку лета»

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Жители микрорайона Овсище отпраздновали «Макушку лета». Организовал праздник совет микрорайона, сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«По моему мнению, залог успеха района заключается в людях – активных и неравнодушных. Даже сквер, в котором проходит праздник, является народным: его отстаивали и добивались общими усилиями всего микрорайона», – отметил депутат округа Григорий Стороненков.

На праздновании отметили и активных жителей микрорайона. Благодарственные письма от и. п. главы Пскова Сергея Гаврилова получили 17 жителей Овсище и ДЭУ.