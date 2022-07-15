Схема движения автобусов поменяется после официального открытия улицы Леона Поземского в Пскове

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В связи с открытием движения на улице Леона Поземского, с 19 июля движения маршрутов № 1, 109, 118а, 124а кардинально изменится, сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Автобусы маршрута № 1 «Снятная гора – Вокзал» пройдут по маршруту от Снятной горы по улицам Чудской, Леона Поземского до сквера Народовластия, затем по улице Труда до улицы Текстильной, направо по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до Октябрьского проспекта, повернут в левую сторону и далее по такому же маршруту в обратном направлении.

Фото: ПАИ

Маршрут №118а «Муровицы - Писковичи - улица О.Кошевого» начнется из деревни Муровицы по маршруту до улицы Чудской, повернет налево по улицам Чудской, Леона Поземского с остановкой на улице О.Кошевого и развернется у сквера Народовластия. Обратное направление пройдет от остановки «улице О.Кошевого» по улице Л. Поземского и далее по маршруту.

Фото: ПАИ

Маршрут №124а «Ваулино-ул.О.Кошевого » из д. Ваулино проследует до ул. Л. Поземского, далее повернет на ул. Л. Поземского до остановки «ул. О.Кошевого» и развернется у сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки путь пройдет от «ул. О.Кошевого» по ул. Л. Поземского и далее по маршруту.

Фото: ПАИ

Автобус по маршруту № 109 «Псков-Середка (Знаменка) если двигается с автовокзала (на автовокзал) будет выполнять движение по ул. Инженерной, ул.Алтаева, ул.Труда, ул.Волкова с выездом на ул. Л. Поземского с остановками «ул. О.Кошевого», «ул. А.Невского» и далее по маршруту. Отмечается, что остановки «Проспект Энтузиастов», «Псковпищепром» прекращаются.

Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что первые автомобили поехали по отремонтированной улице Леона Поземского в Пскове.