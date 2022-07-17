В лесу Плюсского района окончились поиски 57-летней женщины

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В Плюсском районе нашли живой 57-летнюю женщину. Ранее к поискам пропавшей присоединилась команда поисклвиков «ЛизаАлерт», сообщает газета «Плюсский край».

Местная жительница в субботу отправилась в лес около деревни Торошково. Ее родственники забили тревогу, когда женщина не появилась дома к ночи.

На поиски юыли выдвинуты сотрудники полиции, МЧС и поисковики. Искать женщину отправились и местные жители.

В интернете появились ориентировки поисковиков с данными о пропавшей.

Как оказалось, женщина отправилась в лес и заблудилась. Осознав, что не может выбраться, приняла решение оставаться ночевать. 17 июля у нее удалось выйти к людям.