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Общество17 июля 2022 15:34

В лесу Плюсского района окончились поиски 57-летней женщины

Источник:kp.ru
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В Плюсском районе нашли живой 57-летнюю женщину. Ранее к поискам пропавшей присоединилась команда поисклвиков «ЛизаАлерт», сообщает газета «Плюсский край».

Местная жительница в субботу отправилась в лес около деревни Торошково. Ее родственники забили тревогу, когда женщина не появилась дома к ночи.

На поиски юыли выдвинуты сотрудники полиции, МЧС и поисковики. Искать женщину отправились и местные жители.

В интернете появились ориентировки поисковиков с данными о пропавшей.

Как оказалось, женщина отправилась в лес и заблудилась. Осознав, что не может выбраться, приняла решение оставаться ночевать. 17 июля у нее удалось выйти к людям.

Ориентировка на пропавшую ЛизаАлерт

Ориентировка на пропавшую ЛизаАлерт