На могиле режиссера Балабанова установили крест по эскизам известного псковского художника

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Жена заменитого режиссера Балабанова, известного по серии фильмов «Брат», установила на его могиле каменный крест по эскизу главного художника Псковского академического театра драмы Александра Стройло. Об этом сообщает со ссылкой на Надежду Васильеву сообщает интернет-издание 47news.ru.

По ее словам, эскиз для креста был продиктован находками на раскопках в Псковской области.

«Они выходят навстречу из земли. Мы обсуждали это с чудесным Сашей Стройло», – отметила она.

Могила Алексея Балабанова находится на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Я решила вытесать на камне одну фамилию. Ведь Балабанов – это имя нарицательное. А обойди крест – сзади – Алексей. Если у кого-то душа просит, можно поклониться», – отметила Надежда Васильева.