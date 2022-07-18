Марина Гаращенко предупредила псковичей о новых мутациях штамма COVID-19

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О новых наиболее заразных мутациях штамма коронавирусной инфекции предупредила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире «Псковского телеграма Online».

«В регионе нет роста заболеваемости коронавирусом, как это наблюдается в крупных городах. Но новые мутации штамма ковида более контегиозны. Поэтому не стоит забывать о вакцинации и ревакцинации», – отметила врач.

За сутки в Псковской области заражаются коронавирусом порядка 20-ти человек. Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе зафиксировано 111 592 раз.