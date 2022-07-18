Горожанам показали псковский красно-желтый трамвай 1912 года

Фото: сообщество «Псковская хроника» VK

До Великой Отечественной войны в Пскове функционировали трамвайные линии. Этот вид транспорта в нашем городе был необыкновенно востребован. Одну интересную фотографию с псковским трамваем опубликовали в сообществе «Псковская хроника» VK.

Учетный, псковский трамвай №19. В центре отличительный знак — герб Пскова. Также под гербом можно разглядеть надпись: «Входить и выходить во время движения воспрещается».

Цвет данного трамвая, как отмечает источник, был красно-желтый. Изнутри выглядывает мужчина, предположительно, это был вагоновожатый. Съемка фотографии датируется 1912-1913 годов, а сделано фото было в депо, около ТЭЦ.

«Как новый, впрочем, новый и есть», – отмечается в публикации.

В 1942 году все рабочие трамваи были направлены в Варшаву.