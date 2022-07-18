Прокурор Грибов рассказал о попытке украсть 215 млн рублей из средств дорожного нацпроекта

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Прокурор Псковской области дал комментарии по делу о попытке выкрасть 215 миллионов из средств нацпроекта. Об этом он сообщил в эфире одной из программ «Псковского телеграмма Online».

Отмечается, что один из участников аукциона преднамеренно предоставил документ с искаженной информацией и выиграл подрядные торги.

«Там было несколько этапов строительства дорог. Первый этап они выполнили, где-то тут этот факт вскрылся. Мы обратились с тем, чтобы признать этот аукцион недействительным, добились этого результата, ну потому что подложный документ, ну естественно дали уголовно-правовую оценку тому факту, что документы были представлены не те», — рассказал прокурор.

По словам следователя, расследование по данному делу началось. Однако о хищении денежных средств речи не идет, так как деньги остались на своем месте.

«Подрядчик получил деньги за то, что сделал. Но поскольку он нарушил эти условия, была дана правовая оценка, чтобы себя так не вели», — отметил прокурор.