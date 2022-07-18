Жизнь полугодовалой псковички остается в руках врачей Санкт-Петербурга

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Состояние девочки из Псковской области, которая находиться на лечении в Петербургском педиатрическом университете, продолжает оставаться в стабильно тяжелом состоянии. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире «Псковского телеграма Online»

Марина Гаращенко отмечает, что с коллегами из «Северной столицы» поддерживаются тесные отношения.

«Девочка сегодня находится в тяжёлом состоянии, но стабильно. Находится на лечении в клиники Петербургского педиатрического университета», - рассказала спикер.

Руководитель профильного комитета обратила внимание, что на все форс-мажоры сотрудники университета реагируют быстро и оперативно.

«Девочка поступила к ним незамедлительно, специалисты сразу отметили то, что девочка тяжёлая, она требует высококвалифицированной помощи. Будем надеяться, что всё будет хорошо», - сообщила Гаращенко.

Вдобавок, Марина Гаращенко рассказала, медики Псковской области проводят плановые консультации на расстоянии, используя доступные средства связи.

«У нас взаимодействие налажено со всеми федеральными центрами, коллегам за это огромное спасибо. Сегодня все налажено, в этом плане у нас все хорошо», - сказала спикер.

Ранее сообщалось, как годовалую девочку из Псковской области на скорой доставляли в медицинский университет Санкт-Петербурга.