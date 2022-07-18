Итогом массовой драки на автомойке в Пскове стало убийство

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Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего псковича завершено. Его будут судить по обвинению в убийстве в ходе массовой драке. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном СУ СК России.

10 апреля 2022 года на псковской автомойке встретились три молодые пары и их знакомые для выяснения отношений после конфликта, произошедшего на дне рождения обвиняемого.

В последствии выяснения отношений один из частников конфликта ударил своего оппонента по лицу рукой, с чего потерпевший упал на спину лицом вверх и неудачно ударился головой об асфальт.

От падения потерпевшего увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. На четвертые сутки борьбы за жизнь, он скончался в больнице. После обвинительного заключения, прокурор направил дело в суд для рассмотрения по существу.