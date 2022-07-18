Фигуранта криминального дела Гавунаса задержали на Кипре

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Фигуранта по делу Михаила Гавунаса задержали на Кипре. Решается вопрос о его экстрадиции. Об этом заявил прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире «Псковского телеграма Online». По данным Псковского агенства информации, речь идет о Льве Саляеве.

По данным прокуратуры региона, в 2019 году межведомственное совещание объявило, что бизнесмен, бывший вице-губернатор и вице-спикер областного Собрания Михаил Гавунас нанес региону ущерб более чем в 1 млрд 173 млн рублей.

Следователи заочно заявили о том, что Гавунас виновен в особо крупном мошенничестве на предприятии Псковпищепром (принадлежащий Псковалко и частично агрофирме Черской). Кроме того, Гавунасу приписывают и легализацию доходов от этих преступлений, как подделку документов об иностранном гражданстве.

Напомним, интерпол занимался поиском Гавунаса в апреле 2013 года. Задержание бывшего вице-спикера псковского парламента было разрешено в любой точке мира.