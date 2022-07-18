Дорога в районе кинотеатра «Победа» будет временно закрыта с 25 июля

Фото: Администрация города Пскова

С 25 июля по 12 августа движение по правой стороне улицы Кузнецкой, в районе кинотеатра «Победа», будет временно приостановлено. Это связанно с проведением ряда дорожных работ на этой территории. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в пресс-службе администрации города Пскова.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства», — сообщает пресс-служба.

При планировании поездок, псковичам рекомендуется грамотно использовать информацию о возможных ремонтных работах на дороге. Знание о подобных вещах позволит правильно выбрать пути объезда и не позволит испортить поездку.

Движение на подобных территориях следует выполнять по схеме организации движения. Также администрация просит строго следовать дорожным знакам.