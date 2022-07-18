Двое детей учинили ДТП в Бежаницком районе

Вечером, 17 июля, в селе Чихачево в Бежаницком районе Псковской области произошло ДТП с участием двух несовершенных детей. Один был на мопеде, а второй на велосипеде, пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Происшествия случилось на улице Первомайской,12. Парень 17-ти лет был за рулем мопеда, когда на встречу ему выехал 13-летний велосипедист.

Младший участник аварии от госпитализации отказался, но сотрудники ДПС настояли на осмотре ребенка медиками.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.