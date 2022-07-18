Не более чем на 3 года планируют закрыть Троицкий собор Псковского кремля на реконструкцию

Сердце Пскова – Троицкий собор

Троицкий собор Псковского кремля готовится уйти на реконструкцию. Многие горожане заговорили о том, что с начала ремонтных работ вход для посетителей будет закрыт на 8 лет. Развеять слухи «Комсомольской правде в Пскове» вызвался генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.

«Проект разрабатывается. Реставрационные работы, действительно, планируется начать уже весной – осенью. Полностью собор закрывать не планируется. Время работ займет порядка 2-3 лет, но никак не 8 лет», – отметил Василенко.

По его словам, оба этажа в соборе будут ремонтироваться по очереди. В это время по-прежнему вход в помещение будет открыт.

«Мы планировали с настоятелем собора, митрополитом, что сперва ремонт начнется с нижнего этажа. Будет отремонтирован фундамент, фасады и подклет. Далее будут работы на втором этаже, но службы будут продолжаться. Если во время ремонта что-то пойдет не так, тогда мы закроем собор полностью. Пока так делать не планируем», – заключил Денис Василенко.