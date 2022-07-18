Волна сообщений о минировании прошла по детсадам, школам и госучреждениям Пскова

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Волна ложных минирований снова прошла по Пскову. В отдельных школах, детских садах и зданиях органов власти прошли внеплановые эвакуации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации региона.

К примеру, прямо с утра начали поступать сообщения о минировании Псковской городской Думы, где располагается Псковавтодр, здание областного суда, Ольгинской гостиницы. В добавок угрозы о минировании поступили в здание, в котором располагается комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Также от сообщений пострадали некоторые школы, такие как № 13, 16 и 24 и детские сады № 9, 19, 26 и 31.

Эвакуация из здания городской думы началась с самого утра. С начала эвакуации из здания все вышли оперативно и без паники, так как подобные случаи уже происходили в Пскове. Сотрудники смогли вернуться к работе только в 12:30.

Ранее сообщалось, о том как госучреждения Пскова получали сообщения из Украины с угрозой минирования.