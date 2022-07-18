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Общество18 июля 2022 12:12

Роспотребнадзор просит псковичей не пить воду из неизвестных источников

Источник:kp.ru
Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Псковичам не советуется брать воду из родников для хозяйственно-питьевых нужд, особенно из неизвестных. Об этом в медиа центре ПАИ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Родники, к которым стремятся туристы, паломники и сами псковичи, не стоят на балансе у местных администраций. Качество воды этих родников не проверяют на регулярной основе», - отметила Елена Припутенко.

Также спикер добавила, что если вода из родника является необходимой, то рекомендуется перед употреблением прокипятить.

По словам Елены Припутенко, в январе этого года проверяли Словенские ключи. Было зафиксировано, что они отвечают всем санитарным нормам.