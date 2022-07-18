Роспотребнадзор призывает отказаться от покупки мяса и молока при отсутствии холодильника у продавца

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Отказаться от покупки мяса и молока без использования холодильника призывала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в медиацентре ПАИ. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

18 июля на пресс-конференции в медиацентре ПАИ зашла речь о безвредности продуктов, которые появляются на рынках и сельскохозяйственных ярмарках в Пскове.

Как отмечает Елена Припутенко, продукты считаются качественными, если соблюдены все гигиенические нормы для их хранения. К тому же, продавцы обязаны обзавестись необходимыми сопроводительными документами.

«Покупатель всегда может потребовать у продавца сопроводительные документы. Что касается торговли на нестационарных объектах, тех же ярмарках, хранение и реализация продуктов должна быть по правилам», – рассказала спикер.

Припутенко также подчеркнула, что все хлебобулочные изделия должны быть в упаковке. При покупке продуктов на развес, необходима раковина или антисептические средства для очистки инвентаря и рук продавца.

Ранее сообщалось, как Роспотребнадзор просил псковичей не пить воду из неизвестных источников.