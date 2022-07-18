Около 28% изученных в Псковской области клещей были заражены боррелиозом

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Почти треть изученных в Псковской области клещей были заражены боррелиозом. Об этом в Медиацентре ПАИ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Елена Припутенко отметила, что основными заболеваниями, по которыми обследуют клещей, являются: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

Спикер также добавила, около 28% изученных в Псковской области клещей инфицированы боррелиозом.