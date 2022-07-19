В учебном году 2021/2022 в акции «Губернаторский дневник» преимущественно оказались школьники из Пскова

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Закончилась ежегодная акция «Губернаторский дневник в Пскове». Редакция «КП Псков» подсчитала, школьников из какого района стало больше в этом году. По нашей статистике, бесспорно, в серьезном численном приемуществе находятся школьники из Пскова.

Понятное дело, ребят из Пскова всегда будет больше, этим никого не удивить. Но это совершенно не означает, что все призовые места забирает город-столица области. В этом году из Пскова оказалось целых 110 школьников-отличников.

С города – чемпиона нескольких лет проекта, Острова, приняло участие 42 отличника. Третьим по количеству участников стали Великие Луки – 40 лучших отличников прислали нам свои бланки.

Также хочется отметить, что бланки редакцией были получены из Печерского, Невельского, Струго-Красненского, Бежаницкого, Новосокольнического, Пустошкинского, Локнянского, Себежского, Опочецкого, Дедовичского, Пыталовского районов.

Ранее сообщалось, что в 2021/2022 учебном году в акции Губернаторский дневник охотнее всего приняли участие девочки.