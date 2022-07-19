До 25 градусов тепла принесет в Псковскую область порывистый ветер

20 июля на территории Псковской области температура воздуха разогреется до + 25 градусов. Между короткими дождями будет выглядывать солнце, сообщают в региональном ГУ МЧС России.

Ночные дожди не задержатся надолго, однако днём местами могут выпасть небольшие осадки. Облачность будет сменятся солнцем.

Ночью температура воздуха будет держаться в пределах от 9 14 градусов. Днём воздух разогреется до 25 градусов жары.

Ветер будет порывистый в среднем 8-13 метров в секунду. Ожидается низкая атмосферное давление.