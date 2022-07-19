Гдовичка проиграла спор на две бутылки водки и попала в суд

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Женщину из Гдовского района привлекли к административной ответственности за воровство двух бутылок водки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

В начале июля 2022 года женщина, украла две бутылки водки с одного из местных магазинов «Пятерочка». Следующим этапом ее действий стало употребление содержимого этх бутылок.

При выполнении судебных разбирательств, правонарушительница вину признала и начала раскаиваться. По словам женщины, это был спор с соседом, в котором она должна была совершить хищение.

Суд однозначно признал её виновной и назначил административный штраф 1000 рублей в виде наказания. Законную силу постановление временно еще не получило.