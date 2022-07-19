Загадочная находка в Пскове вогнала в ступор опытных археологов

Удивительную находку откопали археологи в Пскове на территории Псково-Печерского подворья. Загадочное захоронение поставило в ступор экспертов, пише «Псковская правда» со ссылкой на директора Археологического центра Марину Кулакову.

На улице профсоюзной в Пскове подошли к концу археологические работы. Небольшой раскоп позволил археологам наткнуться на необычное погребение. По словам экспертов в могиле X-XI века были погребены ребёнок и взрослый человек.

«Пока еще антрополог не работал, больше о погребении мы не можем ничего сказать. Как правило, ребенка хоронили с матерью. Но при останках был обнаружен фризский костяной гребень очень плохой сохранности, и это мужской гребень. Так что какая-то удивительная история получается», – поделилась подробностями Марина Кулакова.